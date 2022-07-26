Однак Володимир Зеленський наголосив, що дві цих нагороди є заслугою наших воїнів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

Нещодавно Це відзнака кожного, хто захищає Україну, – Кличко отримав нагороду імені Артура Еша за мужність

Які нагороди вручили 26 липня

Перша подія, яку згадав президент, була церемонія нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство. Вона відбувалася в Лондоні за участю прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Церемонія вручення премії Черчилля 2022: дивіться відео

Вважаю, що це відзнака усім нашим героям, усім нашим людям, усім нам, хто кожен на своєму рівні протистоїть тиранії. І для мене було справді честю приймати цю премію,

– сказав глава держави.

Щодо Нідерландів, то там український народ відзначили ще однією нагородою – спеціальною Нагородою нідерландської незалежності. Від імені всіх українців її отримував наш посол. "Зокрема й ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі. Наша сміливість справді надихає всі вільні нації та загалом спільноту демократичних держав", – зазначив президент. Він додав, що ще більше буде надихати наша перемога у цій війні.

Звернення Володимира Зеленського за 26 липня: дивіться відео