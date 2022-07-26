Відповідну заяву президент зробив ввечері 26 липня. Перед цим Володимир Зеленський озвучив конгресменам критичні терміни для звільнення України.

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Зеленський сказав, чому росія приховує втрати

Володимир Зеленський пригадав, що 4 місяці кремль не повідомляв своїм громадянам жодної інформації про втрати на війні. Президент України пригадав, що росія втратила в Україні орієнтовно 40 тисяч одиниць особового складу та ще десятки тисяч поранених, скалічених.

І якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може,

– закликав Зеленський.

Окрім того, президент України розповів, що:

Велика Британія розширила санкційний список проти росії, додавши ще десятки людей і організацій;

повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це достатній привід, щоб розширити санкції проти росії. Адже це свідомий ціновий терор росії проти Європи;

вперше в історії міждержавних відносин України та Уругваю провів переговори з президентом країни та закликав запроваджувати санкції проти росії.

"Зробимо все, щоб у світі не залишилося жодного регіону, де б не розуміли правди про російську агресію. Вже маємо комунікацію з Чилі, Парагваєм, Коста-Рикою. І ось тепер – Уругвай. Продовжимо цю роботу", – заявив Зеленський.

Високі нагороди – відзнака для усіх наших героїв

Володимира Зеленського 26 липня у Лондоні нагородили Премією Вінстона Черчилля за лідерство.

"Я вважаю, що це відзнака усім нашим героям, усім нашим людям, усім нам, хто кожен на своєму рівні протистоїть тиранії. І для мене було справді честю приймати цю премію", – сказав президент України.

Додав, що у Нідерландах український народ відзначили ще однією нагородою – спеціальною Нагородою нідерландської незалежності.

Зокрема й ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі. Наша сміливість справді надихає всі вільні нації та загалом спільноту демократичних держав. І лише уявіть, як надихатиме українська перемога,

– припустив Зеленський.

Також президент України нагородив 198 учасників бойових дій державними нагородами України, двоє з них – посмертно.

"Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава всім, хто воює за незалежність нашої держави!", – завершив Зеленський.

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