Новое обращение Зеленского: о чем говорил президент

Владимир Зеленский 1 мая записал уже привычное для украинцев обращение. В нем говорилось о карантинных ограничениях, ситуации с медицинским обеспечением и о том, как власть собирается преодолеть кризис. Кроме того, глава государства отреагировал на ослабление карантина в Черкассах.

Видео обращения Зеленского опубликовал Офис Президента на своей фейсбук-странице. Интересно Украинцы стали чаще выходить из дома несмотря на карантин: результаты соцопроса О чем говорил Зеленский в обращении: главное Первую волну заболевания в Украине удалось сбить благодаря вовремя введенному карантину. Президент поблагодарил за выдержку и терпение украинцев, которые прислушались ко всем рекомендациям и остались дома.

заболевания в Украине благодаря вовремя введенному карантину. Президент поблагодарил за выдержку и терпение украинцев, которые прислушались ко всем рекомендациям и остались дома. Властям удалось наладить регулярную доставку из-за границы всех необходимых медикаментов, средств защиты и аппаратов ИВЛ. Хотя в начале эпидемии в Украине с этим были проблемы.

из-за границы всех необходимых медикаментов, средств защиты и аппаратов ИВЛ. Хотя в начале эпидемии в Украине с этим были проблемы. В стране быстро и вовремя развернули производство собственных тест-систем, средств защиты. В Украине смогли изготавливать до 1 миллиона масок в сутки.

средств защиты. В Украине смогли изготавливать Карантин нанес ущерб бизнесу, властям об этом прекрасно известно. Сейчас делают все, чтобы как-то уладить ситуацию: ввели систему кредитов для малого и среднего бизнеса. На нее запланировано до 30 миллиардов гривен.

На помощь безработным украинцам, а также тем работодателям, которые прекратили свою деятельность, дополнительно направили 6 миллиардов гривен.

а также тем работодателям, которые прекратили свою деятельность, дополнительно направили 6 миллиардов гривен. В процессе запуска программа социальной защиты семей: предприниматели-ФЛП 1 и 2 группы могут получить помощь на ребенка в возрасте до 10 лет. Более 300 тысяч семей смогут получить такую помощь, ее размер около двух тысяч гривен. Новость дополняется... Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео Обратите внимание! По состоянию на 1 мая в Украине общее количество больных коронавирусом составляет 10 тысяч 861 человек. За последние сутки подтвердили 455 новых случаев заболевания. В общем после коронавируса выздоровели уже 1 413 человек. От COVID-19 в Украине умерли 272 человека.