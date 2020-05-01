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      Новое обращение Зеленского: о чем говорил президент

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      Обращение Зеленского 1 мая 2020 – смотреть онлайн
      Владимир Зеленский / Офис Президента

      Владимир Зеленский 1 мая записал уже привычное для украинцев обращение. В нем говорилось о карантинных ограничениях, ситуации с медицинским обеспечением и о том, как власть собирается преодолеть кризис. Кроме того, глава государства отреагировал на ослабление карантина в Черкассах.

      Видео обращения Зеленского опубликовал Офис Президента на своей фейсбук-странице.

      Интересно Украинцы стали чаще выходить из дома несмотря на карантин: результаты соцопроса

      О чем говорил Зеленский в обращении: главное

      • Первую волну заболевания в Украине удалось сбить благодаря вовремя введенному карантину. Президент поблагодарил за выдержку и терпение украинцев, которые прислушались ко всем рекомендациям и остались дома.
      • Властям удалось наладить регулярную доставку из-за границы всех необходимых медикаментов, средств защиты и аппаратов ИВЛ. Хотя в начале эпидемии в Украине с этим были проблемы.
      • В стране быстро и вовремя развернули производство собственных тест-систем, средств защиты. В Украине смогли изготавливать до 1 миллиона масок в сутки.
      • Карантин нанес ущерб бизнесу, властям об этом прекрасно известно. Сейчас делают все, чтобы как-то уладить ситуацию: ввели систему кредитов для малого и среднего бизнеса. На нее запланировано до 30 миллиардов гривен.
      • На помощь безработным украинцам, а также тем работодателям, которые прекратили свою деятельность, дополнительно направили 6 миллиардов гривен.
      • В процессе запуска программа социальной защиты семей: предприниматели-ФЛП 1 и 2 группы могут получить помощь на ребенка в возрасте до 10 лет. Более 300 тысяч семей смогут получить такую помощь, ее размер около двух тысяч гривен.

      Новость дополняется...

      Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

      Обратите внимание! По состоянию на 1 мая в Украине общее количество больных коронавирусом составляет 10 тысяч 861 человек. За последние сутки подтвердили 455 новых случаев заболевания. В общем после коронавируса выздоровели уже 1 413 человек. От COVID-19 в Украине умерли 272 человека.

       

      Автор: Эмал Наби, Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Обращение Зеленского
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