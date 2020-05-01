Нове звернення Зеленського: про що говорив президент

Володимир Зеленський 1 травня записав вже звичне для українців звернення. У ньому мовилось про майбутнє пом'якшення карантину вже через десять днів, допомогу бізнесу і "Велике будівництво". Окрім того, голова держави передав "полум'яний привіт" меру Черкас.

Відео звернення Зеленського опублікував Офіс Президента на своїй фейсбук-сторінці.

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Про що говорив Зеленський у зверненні: головне

Першу хвилю захворювань в Україні вдалося збити завдяки вчасно введеному карантину. Президент подякував за витримку та терпіння українцям, які дослухалися усіх рекомендацій та залишася вдома.

захворювань в Україні завдяки вчасно введеному карантину. Президент подякував за витримку та терпіння українцям, які дослухалися усіх рекомендацій та залишася вдома. Владі вдалося налагодити регулярну доставку з-за кордону усіх необхідних медикаментів, засобів захисту і апаратів ШВЛ. Хоч на початку епідемії в Україні з цим були проблеми.

з-за кордону усіх необхідних медикаментів, засобів захисту і апаратів ШВЛ. Хоч на початку епідемії в Україні з цим були проблеми. В країні швидко і вчасно розгорнули виробництво власних тест-систем, засобів захисту. В Україні змогли виготовляти до 1 мільйона масок на добу .

. Карантин завдав збитків бізнесу, владі про це чудово відомо. Наразі роблять усе, щоб якось владнати ситуацію: запровадили систему кредитів для малого і середнього бізнесу. На неї заплановано до 30 мільярдів гривень .

. На допомогу безробітним українцям , а також тим роботодавцям, які припинили свою діяльність, додатково спрямували 6 мільярдів гривень.

, а також тим роботодавцям, які припинили свою діяльність, додатково спрямували 6 мільярдів гривень. У процесі запуску програма соціального захисту сімей : підприємці-ФОП 1 і 2 групи можуть отримати допомогу на дитину віком до 10 років. Більше 300 тисяч родин зможуть отримати таку допомогу, її розмір близько двох тисяч гривень.

: підприємці-ФОП 1 і 2 групи можуть отримати допомогу на дитину віком до 10 років. Більше 300 тисяч родин зможуть отримати таку допомогу, її розмір близько двох тисяч гривень. Відкриття ринків – важливий крок для збереження статків багатьох підприємців в Україні. Однак, влада чекає на зустрічний крок – відповідальне ставлення до санітарних норм від власників ринків і самих продавців. Інакше ринки зачинять знову.

– важливий крок для збереження статків багатьох підприємців в Україні. Однак, влада чекає на зустрічний крок – від власників ринків і самих продавців. Інакше ринки зачинять знову. Меру міста Черкас президент передав "полум'яний привіт".

Це спроба заробити політичні рейтинги ціною здоров'я і життя жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє: це стосується усіх представників міської влади, які плутають слова "децентралізація" і "автономія",

– зазначив Зеленський.

Зеленський подякував нардепам за розблокування "антиколомойського" закону . 16 тисяч правок не лякають владу, підкреслив Зеленський, і не зірвуть співрацю із МВФ.

. 16 тисяч правок не лякають владу, підкреслив Зеленський, і не зірвуть співрацю із МВФ. "Велике будівництво" триває : на дороги місцевого значення виділили 22 мільярдів гривень, і 85 – на дороги державного. Це дозволить створити тисячу робочих місць.

: на дороги місцевого значення виділили 22 мільярдів гривень, і 85 – на дороги державного. Це дозволить створити тисячу робочих місць. Збільшення нових випадків коронавірусу відбувається там, де люди повели себе легковажно : не дослухалися порад, святкували Великдень у масових скупченнях. Проте, більшість українців були дуже дисциплінованими .

: не дослухалися порад, святкували Великдень у масових скупченнях. Проте, . Пом'якшення карантину запловане з 11 травня : вже всі етапи виходу з нього розплановані. Як швидко це станеться, залежить тільки від самих українців.

: вже всі етапи виходу з нього розплановані. Як швидко це станеться, залежить тільки від самих українців. Зеленський у Міжнародний день праці подякував усім, хто наразі тяжко працює, щоб українці були у безпеці.

Наостанок президент закликав не святкувати "травневі" на усі 100, щоб берегти імунітет. Максимум, пожартував Зеленський, "по 50".

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Зверніть увагу! Станом на 1 травня в Україні загальна кількість хворих на коронавірус становить 10 тисяч 861 людина. За останню добу підтвердили 455 нових випадків захворювання. Загалом після коронавірусу одужали вже 1 тисяча 413 людей. Від COVID-19 в Україні померли 272 людини.