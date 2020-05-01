Нове звернення Зеленського: про що говорив президент
Володимир Зеленський 1 травня записав вже звичне для українців звернення. У ньому мовилось про майбутнє пом'якшення карантину вже через десять днів, допомогу бізнесу і "Велике будівництво". Окрім того, голова держави передав "полум'яний привіт" меру Черкас.
Відео звернення Зеленського опублікував Офіс Президента на своїй фейсбук-сторінці.
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Про що говорив Зеленський у зверненні: головне
- Першу хвилю захворювань в Україні вдалося збити завдяки вчасно введеному карантину. Президент подякував за витримку та терпіння українцям, які дослухалися усіх рекомендацій та залишася вдома.
- Владі вдалося налагодити регулярну доставку з-за кордону усіх необхідних медикаментів, засобів захисту і апаратів ШВЛ. Хоч на початку епідемії в Україні з цим були проблеми.
- В країні швидко і вчасно розгорнули виробництво власних тест-систем, засобів захисту. В Україні змогли виготовляти до 1 мільйона масок на добу.
- Карантин завдав збитків бізнесу, владі про це чудово відомо. Наразі роблять усе, щоб якось владнати ситуацію: запровадили систему кредитів для малого і середнього бізнесу. На неї заплановано до 30 мільярдів гривень.
- На допомогу безробітним українцям, а також тим роботодавцям, які припинили свою діяльність, додатково спрямували 6 мільярдів гривень.
- У процесі запуску програма соціального захисту сімей: підприємці-ФОП 1 і 2 групи можуть отримати допомогу на дитину віком до 10 років. Більше 300 тисяч родин зможуть отримати таку допомогу, її розмір близько двох тисяч гривень.
- Відкриття ринків – важливий крок для збереження статків багатьох підприємців в Україні. Однак, влада чекає на зустрічний крок –відповідальне ставлення до санітарних норм від власників ринків і самих продавців. Інакше ринки зачинять знову.
- Меру міста Черкас президент передав "полум'яний привіт".
Це спроба заробити політичні рейтинги ціною здоров'я і життя жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє: це стосується усіх представників міської влади, які плутають слова "децентралізація" і "автономія",
– зазначив Зеленський.
- Зеленський подякував нардепам за розблокування "антиколомойського" закону. 16 тисяч правок не лякають владу, підкреслив Зеленський, і не зірвуть співрацю із МВФ.
- "Велике будівництво" триває: на дороги місцевого значення виділили 22 мільярдів гривень, і 85 – на дороги державного. Це дозволить створити тисячу робочих місць.
- Збільшення нових випадків коронавірусу відбувається там, де люди повели себе легковажно: не дослухалися порад, святкували Великдень у масових скупченнях. Проте, більшість українців були дуже дисциплінованими.
- Пом'якшення карантину запловане з 11 травня: вже всі етапи виходу з нього розплановані. Як швидко це станеться, залежить тільки від самих українців.
- Зеленський у Міжнародний день праці подякував усім, хто наразі тяжко працює, щоб українці були у безпеці.
- Наостанок президент закликав не святкувати "травневі" на усі 100, щоб берегти імунітет. Максимум, пожартував Зеленський, "по 50".
Звернення Зеленського до українців: дивіться відео
Зверніть увагу! Станом на 1 травня в Україні загальна кількість хворих на коронавірус становить 10 тисяч 861 людина. За останню добу підтвердили 455 нових випадків захворювання. Загалом після коронавірусу одужали вже 1 тисяча 413 людей. Від COVID-19 в Україні померли 272 людини.