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      Владимир Зеленский записал обращение о карантине и медреформе: главное

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      Обращение Зеленского 4 мая 2020 – смотреть онлайн
      Владимир Зеленский записал очередное обращение относительно карантина / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая опубликовал свое традиционное обращение относительно пандемии коронавируса и карантина в Украине. В нем президент рассказал о продлении карантина и втором этапе медицинской реформы.

      Об ослаблении карантина

      Видео президентского обращения Владимир Зеленский опубликовал в своем фейсбуке.

      Важно В Украине ослабили карантин: что откроется с 11 мая

      Начал свое обращение глава государства уже традиционно с того, что пожелал украинцам здоровья и терпения, чтобы дождаться завершения карантина.

      Посмотрите, пожалуйста, на статистику стран, где либо не вводили карантинные меры, либо сделали их мягкими. Результат – тысячи смертей и десятки тысяч больных,
      – заявил президент.

      Он подчеркнул, что негативное влияние карантина на экономику действительно есть, а потери от него – болезненны. Впрочем потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности – катастрофические.

      "Согласно исследованиям, у полной отмены карантина будут шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычной нам жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года", – заявил Владимир Зеленский.

      Поэтому он подчеркивает, что смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно будет поэтапным, а первый такой этап произойдет уже 11 мая.

      Актуальная сейчас статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла бы быть другой – мы могли бы иметь не 12, а 200 тысяч больных. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария,
      – отметил президент.

      По словам главы государства, на это повлияли вовремя принятые меры – жесткие, но, как показало время, правильные. Еще одна причина – мужество, профессионализм и преданность украинских врачей.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

      О медицинской реформе

      Президент отмечает, что во время, когда тема коронавируса заполонила все информационное пространство, нельзя забывать о глобальной ситуации в медицинской отрасли.

      "Сегодня наши медики оказались под ударом. Фейсбук, инстаграм и мой рабочий стол заполнены обращениями врачебных коллективов со всех уголков страны", – подчеркнул Зеленский.

      По его словам, все эти обращения касаются второго этапа медицинской реформы. Мол, сегодня украинские врачи умоляют о помощи.

      Нам была нужна беспристрастная и объективная оценка реформы. Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей,
      – рассказывает Президент Украины.

      Поэтому власти пришли к выводу, что медицинская реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Поэтому задачей властей является сохранение всех положительных моментов и исправление ошибок.

      Глава государства заявляет, что через новый механизм финансирования медицинской сферы может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы. Кроме того, почти 1 тысяча больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году.

      "Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", – заявил Владимир Зеленский.

      Он утверждает, что по новому механизму больницам денег хватит разве что на дверной замок и плакат "Мы закрылись. Держитесь! Удачи".

      Я не могу всего этого допустить. Я не могу допустить сокращение бригад скорой помощи. Не могу допустить, чтобы вы заболели в понедельник, а скорая доехала только во вторник. А если вы житель Сумской области, то вам лучше вообще не болеть. Потому что придется ехать на лечение за 200 километров,
      – заявил президент.

      Он уверяет, что не может допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу, а в Украине был катастрофический рост детской смертности. Так же как и то, чтобы в ближайшие 2 года заболеваемость туберкулезом возросла на треть.

      "Мы не можем все это допустить, иначе – это будет называться не реформа, а диверсия. Поэтому я призываю министра здравоохранения, главу профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов", – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Он отметил, что Украине необходимо не свертывание реформы, а ее улучшение, признание ошибок и их исправление.

      Я думаю, что глобальное требование одно, и оно очень простое. Реформой должны быть довольны все – и пациенты, и медики всех уровней,
      – подчеркнул Президент Украины.

      Он также заявил, что украинская медицинская сфера находится в шаге от комы, а единственное, благодаря чему она до сих пор жива – это украинские медики.

      "Я не могу допустить, что 50 тысяч из них окажутся на улице. Во время войны никто не сокращает собственную армию. Наши врачи сегодня – это тоже войско, которое защищает здоровье украинцев", – резюмировал Зеленский.

      Новость дополняется… 

       

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Президент Украины Владимир Зеленский Медицинская реформа Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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