Володимир Зеленський записав звернення про карантин і медреформу: головне

Президент України Володимир Зеленський 4 травня опублікував своє традиційне звернення щодо пандемії коронавірусу та карантину в Україні. У ньому президент розповів про продовження карантину та другий етап медичної реформи.

Про послаблення карантину

Відео президентського звернення Володимир Зеленський опублікував у власному фейсбуці.

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Розпочав своє звернення глава держави вже традиційно з того, що побажав українцям здоров'я і терпіння, аби дочекатися завершення карантину.

Подивіться, будь ласка, на статистику країн, де або не запроваджували карантинні заходи, або зробили їх м'якими. Результат – тисячі смертей та десятки тисяч хворих,

– заявив президент.

Він підкреслив, що негативний вплив карантину на економіку справді є, а втрати від нього – болючі. Втім потенційні втрати від високої захворюваності та смертності – катастрофічні.

"Згідно з досліджень, повна відміна від карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемося до звичного нам життя, це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року", – заявив Володимир Зеленський.

Відтак він наголошує, що пом'якшення карантину не може бути передчасним. Воно буде поетапним, а перше таке відбудеться вже 11 травня.

Актуальна наразі статистика дає нам надію на майбутнє. Проте ситуація могла б бути іншою – ми могли б мати не 12, а 200 тисяч хворих. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію,

– зазначив президент.

За словами глави держави, на це вплинули вчасно вжиті заходи – жорсткі, але, як показав час, правильні. Ще одна причина – мужність, професійність та відданість українських лікарів.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Про медичну реформу

Президент наголошує, що у час, коли тема коронавірусу заполонила увесь інформаційний простір, не можна забувати про глобальну ситуацію в медичній галузі.

"Сьогодні наші медики опинилися під ударом. Фейсбук, інстаграм і мій робочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів з усіх куточків країни", – підкреслив Зеленський.

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З його слів, усі ці звернення стосуються другого етапу медичної реформи. Мовляв, сьогодні українські лікарі благають про допомогу.

Нам була потрібна неупереджена та об'єктивна оцінка реформи. Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей,

– розповідає Президент України.

Відтак у владі дійшли висновку, що медична реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Відтак завданням влади збереження всіх позитивних моментів й термінове виправлення помилок.

Глава держави заявляє, що через новий механізм фінансування медичної сфери може бути звільнено близько 50 тисяч медиків і закрито 332 лікарні. Крім того, майже 1 тисяча лікарень отримають значно менше грошей, ніж торік.

"Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби", – заявив Володимир Зеленський.

Він переконує, що за новим лікарням грошей вистачить хіба що на дверний замок і плакат "Ми закрилися. Тримайтеся! Нехай щастить".

Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. Не можу допустити, щоб ви захворіли у понеділок, а швидка доїхала лише у вівторок. А якщо ви мешканець Сумської області, то вам краще взагалі не хворіти. Бо доведеться їхати на лікування за 200 кілометрів,

– заявив президент.

Він запевняє, що не може допустити, аби кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон, а в Україні було катастрофічне зростання дитячої смертності. Так само як і те, щоб у найближчі 2 роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину.

"Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше – це буде називатися не реформа, а диверсія. Тому я закликаю міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету ВР та головного санлікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань", – наголосив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібне не згротання реформи, а її покращення, визнання помилок та їхнє виправлення.

Я думаю, що глобальна вимога одна, і вона дуже проста. Реформою мають бути задоволені усі – і пацієнти, і медики усіх рівнів,

– наголосив Президент України.

Він також заявив, що українська медична сфера перебуває за крок від коми, а єдине, завдяки чому вона досі жива – це українські медики.

"Я не можу допустити того, що 50 тисяч з них опиняться на вулиці. Під час війни ніхто не скорочує власну армію. Наші лікарі сьогодні – це теж військо, яке захищає здоров'я українців", – резюмував Зеленський.



Послаблення карантину в Україні з 11 травня / інфографіка 24 каналу