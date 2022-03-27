Об этом в эфире 24 канала сообщили ведущие Екатерина Соляр и Артем Овдиенко. По словам Соляра, они обратились к медикам, чтобы те объяснили поведение Путина на видео.

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Говорящий труп

Ведущая отметила, что обычно Путин очень сильно жестикулирует. Впрочем, на этот раз руки у него лежали совершенно неподвижно.

По выводам медиков, у "бункерного" деда очень большая проблема с выведением воды из организма. Скорее всего, перед эфиром ему вводили какие-то диуретики,

– отметила Соляр.

Она добавила, что, по словам специалистов медицинской сферы, вероятно, Путин сейчас на гормональной терапии. На это указывают существенные проблемы со здоровьем разного происхождения. В частности, выдают его состояние и опухшие руки.

"Говорят, что он все больше становится похожим на "говорящий трупп", – подчеркнула Соляр.

Признаки серьезных заболеваний

Овдиенко тоже заметил, что он уже совсем не жестикулирует, а крепко сцепил руки. Более того, просто держит одну руку другой.

Когда деменция или болезнь Альцгеймера – человек не может контролировать дрожь в руках. Именно поэтому он вероятно и сцепил руки, положив на стол,

– допустил ведущий.

Он также отметил, что бросаются в глаза опухшие руки Путина. По его словам, удивительно, что президента России снимали в столь невыгодном для него ракурсе.

Что будет, когда умрет Путин

В то же время, Овдиенко отметил, что смерть Путина может остановить войну России против Украины. Поскольку тогда в государстве-агрессоре начнут делить власть, а российская армия останется без управления и растеряется.

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"Тогда ВСУ будет еще легче ее уничтожать, она (российская армия – 24 канал) начнет бегство. Вот так бы происходило, если бы Путин сдох", – подытожил Овдиенко.

Ведущие 24 канала прокомментировали поведение Путина во время обращения: смотрите видео