Про це в ефірі 24 каналу повідомили ведучі Катерина Соляр та Артем Овдієнко. За словами Соляр, вони звернулись до медиків, аби ті пояснили поведінку Путіна на відео.

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Труп, який говорить

Ведуча зауважила, що зазвичай Путін дуже сильно жестикулює. Втім цього разу руки в нього лежали абсолютно нерухомо.

За висновками медиків, у "бункерного" діда дуже велика проблема із виведенням води з організму. Найімовірніше перед ефіром йому вводили якісь діуретики,

– зазначила Соляр.

Вона додала, що за словами фахівців медичної сфери, вірогідно Путін зараз на гормональній терапії. На це вказують суттєві проблеми зі здоров'ям різного походження. Зокрема видають його стан і опухлі руки.

"Кажуть, що він все більше стає схожим на "трупа, який говорить", – підкреслила Соляр.

Ознаки серйозних хвороб

Овдієнко теж відмітив, що він вже зовсім не жестикулює, а міцно зчепив руки. Ба більше, просто тримає одну руку іншою.

Коли деменція або хвороба Альцгеймера – людина не може контролювати тремтіння рук. Саме тому він ймовірно й зчепив ті руки, поклавши на стіл,

– припустив ведучий.

Він також відзначив, що впадають в око опухлі руки Путіна. За його словами, дивно, що президента Росії знімали в такому невигідному для нього ракурсі.

Що буде, коли помре Путін

Водночас Овдієнко зазначив, що смерть Путіна може зупинити війну Росії проти України. Оскільки тоді в державі-агресорці почнуть ділити владу, а російська армія залишиться без керування та стане розгубленою.

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"Тоді ЗСУ буде ще легше її знищувати, вона (російська армія – 24 канал) почне тікати. Ось так відбувалося б, якби Путін здох", – підсумував Овдієнко.

Ведучі 24 каналу прокоментували поведінку Путіна під час звернення: дивіться відео