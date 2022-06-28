Обратный отсчет уже начался: спасти мир можно только одним способом
28 июня 2022 , 10:58Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Лойко
Чтобы мир выжил, нужно убить всего одного человека, даже не человека, а Путина. Это должны понимать лидеры свободного мира, и это главная задача и цель сегодня.
Во имя спасения планеты. Не верю, что со всеми силами, средствами и возможностями в их распоряжении они не могут это сделать.
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Санкции не помогут
Санкции – это мертвому припарки. Обратный отсчет уже начался.
Путин должен быть умерщвлен. Любыми средствами. Если он умрет – ответки не будет. Никто не решится.
У лидеров свободного мира должна быть одна цель / Фото Getty Images
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