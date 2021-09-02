Об этом в трансляции 24 канала рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский. Сейчас Калетник фактически украл "Бучанское Межигорье".
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Денис Казанский обратил внимание на то, что экс-депутат времен Виктора Януковича свободно себя чувствует и организовывает для себя благоприятные решения суда.
У нас в стране якобы происходит декоммунизация, но мы видим, что для некоторых коммунистов продолжается такой обратный процесс – то есть возвращение,
– сказал журналист.
Он пояснил, что говорится именно о возвращении коррупционным путем нажитого имущества. В то же время реакция правоохранителей и власти, по мнению Казанского, является обязательной. Сейчас объяснений по ситуации вокруг Калетника фактически будет требовать общество.
Трансляция с Денисом Казанским на 24 канале: смотрите видео
Калетник вернул украденную землю: главное
- Экс-депутат президента-беглеца Игорь Калетник оформил 14 гектаров леса под Киевом – в городе Буча, соответствующую территорию также называют "Бучанским Межигорьем".
- Право собственности за Калетником зафиксировал Верховный Суд. В то же время сам экс-депутат находится в розыске.
- Соответствующую зону в Европе считали бесценной, ведь она имеет признаки заповедного фонда. Говорится о миллионах долларов, которые решением суда фактически вернулись экс-депутату.