Про це у трансляції 24 каналу розповів представник української делегації у Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський. Наразі Калетник фактично вкрав "Бучанське Межигір'я".

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Денис Казанський звернув увагу на те, що ексдепутат часів Віктора Януковича вільно себе почуває й організовує для себе сприятливі рішення суду.

У нас в країні начебто відбувається декомунізація, але ми бачимо, що для деяких комуністів триває такий зворотний процес – тобто повернення,

– сказав журналіст.

Він пояснив, що мовиться саме про повернення корупційним шляхом нажитого майна. Водночас реакція правоохоронців та влади, на думку Казанського, є обов'язковою. Наразі пояснень щодо ситуації довкола Калетника фактично вимагатиме суспільство.

Зверніть увагу! Ігор Калетник був депутатом Комуністичної партії України та заступником голови Верховної Ради за часів Віктора Януковича.

Трансляція з Денисом Казанським на 24 каналі: дивіться відео

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