Образовалась огромная воронка: последствия обстрелов библиотеки и стадиона в Чернигове

В течение ночи и с самого утра оккупанты уничтожали Чернигов. В частности, они полностью разрушили стадион, а также нанесли немалый ущерб городской библиотеке.

На своем фейсбуке глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус показал полностью разрушенный стадион имени Гагарина и библиотеку.

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На этом стадионе играет черниговская "Десна"

Враги продолжают разрушать гражданские объекты. Так, ночью 11 марта, оккупанты сбрасывали бомбы на Чернигов. Большие разрушения получили жилой сектор, а также водопровод.

Не обошла вражеская бомбардировка и стадион имени Гагарина. На фото ниже можно увидеть, что от него осталось:

К сожалению, повредили оккупанты здание Музея Украинских древностей Василия Тарновского. Там размещалась и библиотека. Директор Черниговского исторического музея Сергей Лаевский отметил, что здание пережило обстрелы большевиков в 1918 и 1919 годах. Удалось ему уцелеть и во время Второй мировой войны, хотя и были бомбардировки нацистов.

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