Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ

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"Какой министр – такое и образование"

Один из первых, кто вспомнил о событии, вероятно, был российский актер Станислав Садальский. В своем телеграм-канале он поделился фото автографа министра образования в лагере "Артек" с орфографической ошибкой в русском слове "праздник". Кравцов забыл про букву "д".

Какой министр – такое и просвещение! Министр образования России Кравцов с ошибками и "как курица лапой" написал свое "праЗНиком",

– высмеял Садальский Кравцова.

Ошибка министра образования / Фото, которое распространил Садальский

Российские СМИ сообщили, что инцидент произошел во время личного визита министра и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко в "Артек". Чиновники приехали во дворец Суук-Су в Гурзуфе, чтобы поздравить детский лагерь со 100-летним юбилеем.

Во время визита Кравцов решил оставить автограф на память, но допустил ошибку, которая, вероятно, навсегда войдет в историю образования в России. Автограф в рамке со стеклом повесили на стену вместе с фотографией министра образования.

