Образование за рубежом: почему и сколько украинской молодежи уехало из страны

Украинцы едут за границу не только в поисках работы, но и для получения образования. В прошлом году в иностранных университетах обучалось около 70 тысяч украинцев.

Такое мнение в видеоблоге "Экономика будущего" высказал народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Роман Семенуха.

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По его словам, большинство из студентов, если в этой стране ничего не изменится, будут искать любую возможность не возвращаться в Украину, а остаться за ее пределами.

Причин такой масштабной миграции молодых людей несколько. Одна из них – устаревшая система образования, которая не отвечает современным вызовам. Сегодня диплом о высшем образовании превратился в показатель статуса, необходимость не сколько для детей, сколько для их родителей. Простым языком – бумажка, какой выпускник, скорее всего, не воспользуется,

– отметил депутат.

Семенуха рассказал, если добавить к этому тотальную коррупцию в высших учебных заведениях и бездарную политику распределения госзаказов, получим катастрофический результат.

Украина сегодня критически нуждается в квалифицированных кадрах: инженерах, строителях, архитекторах. В агропромышленном секторе ситуация просто вопиющая: не хватает агрономов, технологов, ветврачей. Однако увеличение госзаказа в естественной отрасли произошло только в прошлом году. Хотя представители агрорынка неоднократно обращались в Министерство образования с предложением взять на себя подготовку части этих кадров с последующим трудоустройством,

– подчеркнул нардеп.

Он также добавил, зато наша молодежь продолжает получать образование по таким специальностям как право, экономика, менеджмент, на которые нет в таком объеме реального спроса у работодателей, но которые активно предлагают высшие учебные заведения.

Видео полного выпуска видеоблога Романа Семенухи "Экономика будущего" за 15 июня 2018