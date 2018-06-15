Освіта за кордоном: скільки української молоді виїхало з країни

Українці їдуть за кордон не тільки у пошуках роботи, але й для здобуття освіти. Минулого року в іноземних університетах навчалося близько 70 тисяч українців.

Таку думку у відеоблозі "Економіка майбутнього" висловив народний депутат від партії "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.

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За його словами, більшість з студентів, якщо в цій країні нічого не зміниться, шукатимуть будь-яку можливість не повертатися в Україну, а залишитися за її межами.

Причин такої масштабної міграції молодих людей декілька. Одна з них – застаріла система української освіти, яка не відповідає сучасним викликам. Сьогодні диплом про вищу освіту перетворився на показник статусу, необхідність не скільки для дітей, стільки для їхніх батьків. Простою мовою – папірець, яким випускник, найвірогідніше, не скористається,

– зазначив депутат.

Семенуха розповів, якщо додати до цього тотальну корупцію у вищих навчальних закладах та бездарну політику розподілення держзамовлень, отримаємо катастрофічний результат.

Україна сьогодні критично потребує кваліфікованих кадрів: інженерів, будівельників, архітекторів. В агропромисловому секторі ситуація просто кричуща: не вистачає агрономів, технологів, ветлікарів. Проте збільшення держзамовлення у природничій галузі відбулося лише минулого року. Хоча представники агроринку неодноразово зверталися до Міністерства освіти із пропозицією взяти на себе підготовку частини цих кадрів із подальшим працевлаштуванням,

– наголосив нардеп.

Він також додав, натомість наша молодь продовжує здобувати освіту за такими спеціальностями як право, економіка, менеджмент, на які немає в такому обсязі реального попиту у роботодавців, але які активно пропонують вищі навчальні заклади.

Відео повного випуску відеоблогу Романа Семенухи "Економіка майбутнього" за 15 червня 2018