Обремененный диалог: Мельник напомнил Германии о компенсации за утраченные культурные ценности

Андрей Мельник напомнил Германии, что Украина имеет право на компенсацию со стороны Германии. В частности за утраченные культурные ценности в годы Второй мировой войны.

А также за бескорыстно переданный 20 лет назад бесценный архив Иоганна Баха. Об этом посол Украины в Германии написал в письме главе Фонда "Берлинская певческая академия" Георгу графу цу Кастель-Кастель.

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Мельник напомнил Германии о компенсации

В этом же письме украинский посол отказался от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха и объяснил свое решение.

Андрей Мельник пояснил, что несколько последних лет неоднократно обращался как в соответствующие культурные учреждения, так и в ведомство канцлера и Федерального министерства иностранных дел с предложениями запустить важные украинско-немецкие инициативы в контексте передачи архива Баха. Говорилось про:

возможность открытия ежегодного двустороннего музыкального фестиваля Баха;

или же о многомиллионной программе финансирования классической музыки в Украине.

К сожалению, мы наткнулись на глухую стену непонимания,

– заявил дипломат.

Добавил, что власти Германии игнорируют также официальные предложения украинского правительства. Например, о создании "Компенсационного фонда военных потерь" для закупки наиболее пострадавшим музеям ценных арт-объектов мирового уровня.

Украина за время оккупации потеряла 46 миллионов архивных материалов

Андрей Мельник вспомнил, что Украина за период оккупации вооруженными силами нацистской Германии была подавлена. Кроме смертей людей, пострадало культурное наследие. В частности исчезли:

0,5 миллиона ценных музейных экспонатов;

46 миллионов архивных материалов;

50 миллионов книг.

На Украину приходится в целом 73% от общих потерь культурных ценностей СССР,

– отметил Мельник.

Дипломат пояснил, что двусторонний диалог будет оставаться обремененным до тех пор, пока Берлин:

в дальнейшем будет отказывать Киеву в серьезной дискуссии об исторической ответственности Германии перед Украиной, особенно в сфере репараций утраченного культурного наследия;

пренебрегать законными интересами и правами Украины.

"Немецкому правительству было отмечено, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС", – пояснил Мельник.

Что известно о передаче архива Иоганна Баха