Обрученные вместе с матерью упали в обрыв на Говерле: у погибшей был день рождения

Жуткий инцидент произошел в украинских Карпатах. Туристы, взбираясь на Говерлу, упали в обрыв. Пострадавшая женщина рассказала, что погибла ее будущая свекровь. В день трагедии ей исполнилось 57 лет.

Трагический случай произошел 15 января. Невесты вместе с матерью приехали в Карпаты из Одесской области. Несмотря на плохую погоду, они решились на восхождение.

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Что вспомнила пострадавшая женщина

32-летняя Виктория рассказала, что ранее они с родными уже ходили зимой в горы. Впрочем, на этот раз до вершины им дойти не удалось, из-за льда и ветра они решили вернуться обратно. Когда обрученные с матерью уже спускались с горы, поскользнулись. Их понесло в обрыв.

Метров 200 летела. Головой билась все время. Были елки. Я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти елки, спину бы сломала. Потому что там очень высокий обрыв,

– отметила потерпевшая.

Ее вместе с будущим мужем сначала доставили в спортивную базу "Заросляк". Там их передали под опеку медикам. Те обнаружили, что женщина травмировала ключицу, а ее возлюбленный – бедро.

Мать погибла из-за травмы головы

Виктория после падения потеряла сознание примерно на 5 минут. Когда очнулась, позвонила спасателям и рассказала, что произошло. Она не видела, где и в каком состоянии ее родные. Для 57-летней свекрови Виктории деревья наоборот стали роковыми, предположили в ГСЧС. По предварительной информации, женщина сильно ударилась головой – травма оказалась смертельной.

"Она ударилась головой. Не так о скалистую поверхность, как просто упала головой в дерево. Получила травму, в результате которой, вероятно, наступила смерть", – отметили в полиции города Яремче. Отметим, что именно в день трагедии, 15 января, погибшая должна была свой праздновать день рождения.

Вытащить пострадавших было трудно

Спасатели нашли туристов в разных местах, они были разбросаны по склону. Впрочем, система GPS-мониторинга дала возможность сделать это достаточно оперативно. Чтобы вытащить пострадавших, использовали специальное альпинистское снаряжение. Викторию, например, нашли у скалы над обрывом. Поэтому ее надо было поднять и транспортировать на безопасный участок.

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