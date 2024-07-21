Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на полицию Киева и городскую прокуратуру.

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Кто виноват в гибели юноши на канатной дороге?

Речь идет о трагедии, произошедшей в июле 2024 года на аттракционе через реку Днепр. В результате обрыва троса во время спуска с башни юноша упал в воду и погиб. Следствие доказало причастность пяти человек к смертельному инциденту.

Среди обвиняемых:

Директор аттракциона,

Предприниматель, который его арендовал,

Проектант,

Эксперт техосмотра,

Бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо".

Расследование показало, что проектант допустил серьезные ошибки в документации. В частности, выбрал канат, который нельзя было использовать для аттракционов.

По данным правоохранителей, эксперт по техническому осмотру не обратил внимания на несоответствия и предоставил разрешение на использование.

Бывший инженер вмешался в конструкцию во время обслуживания, изменив элементы без надлежащего анализа нагрузки.

Директор не обеспечил надлежащих условий, а арендатор нарушил правила эксплуатации.

Расследование трагедии в Киеве / Фото Нацполиции и Киевской городской прокуратуры

Самое большое наказание, которое предусмотрено для фигурантов, лишение свободы до 8 лет.

К слову, 14 июля 8-летний мальчик погиб на воде в Харькове. Он утонул во время купания, а его тело нашли только на следующий день.