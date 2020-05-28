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ОБСЕ зафиксировало резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе, среди раненых – дети

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ОБСЄ зафіксувало різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі
ОБСЄ зафіксувало різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі / 112 Україна

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали значительный рост количества обстрелов на Донбассе в мае. Поэтому и возросло количество пострадавших среди гражданских. В том числе и среди детей.

Соответствующее заявление сделала спецпредставительница ОБСЕ в Украине Хайди Грау после очередной встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

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"Ситуация безопасности в зоне конфликта на востоке Украины остается напряженной. Число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущим", – отметила Хайди Грау.

Она также добавила, что в результате обсрелов возросло и количество пострадавших среди гражданского населения.

В мае ранения получили пятеро детей. Это больше, чем за первые четыре месяца этого года. Это недопустимо,
- заявила представитель ОБСЕ.

Поэтому она призвала подписантов Минских договоренностей к дальнейшим действиям по снижению напряженности в регионе.

По ее словам, во время дискуссий ТКГ обсуждался вопрос дополнительных участков по разведению сил. А также подготовка плана по разминированию.


Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины ОБСЕ Война на Донбассе
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