Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

ОБСЄ зафіксувало різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі, серед поранених – діти

-
ОБСЄ зафіксувало різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі
ОБСЄ зафіксувало різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі / 112 Україна

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували значне зростання кількості обстрілів на Донбасі у травні. Відтак і зросла кількість постраждалих серед цивільних. У тому числі й серед дітей.

Відповідну заяву зробила спецпредставниця ОБСЄ в Україні Хайді Грау після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

До слова До наступної зустрічі по Донбасу підготують нові списки для обміну

"Ситуація щодо безпеки в зоні конфлікту на сході України залишається напруженою. Число порушень режиму припинення вогню на минулого тижня збільшилося в півтора рази в порівнянні з попереднім", – відзначила Хайді Грау.

Вона також додала, що внаслідок обсрілів зросла і кількість постраждалих серед цивільного населення. 

У травні поранення отримали п'ятеро дітей. Це більше, аніж за перші чотири місяці цього року. Це недопустимо,
– заявила представниця ОБСЄ. 

Відтак вона закликала підписантів Мінських домовленостей до подальших дій із зниження напруженості в регіоні.

За її словами, під час дискусій ТКГ обговорювалося питання додаткових ділянок щодо розведення сил. А також підготовку плану щодо розмінування.


Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ігор Саджениця
Теги: ОБСЄ Війна на Донбасі Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Кадровий голод по-українськи, або Не під силу випускникам Гарварду
сьогодні , 14:20 Кадровий голод по-українськи, або Не під силу випускникам Гарварду
Сергій Фурса
Коронавірус досі в Україні: чому цифри постійно "стрибають" та чи йде на спад?
сьогодні , 11:30 Коронавірус досі в Україні: чому цифри постійно "стрибають" та чи йде на спад?
Павло Ковтонюк
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
сьогодні , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський