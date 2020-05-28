ОБСЄ зафіксувало різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі, серед поранених – діти

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували значне зростання кількості обстрілів на Донбасі у травні. Відтак і зросла кількість постраждалих серед цивільних. У тому числі й серед дітей.

Відповідну заяву зробила спецпредставниця ОБСЄ в Україні Хайді Грау після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

До слова До наступної зустрічі по Донбасу підготують нові списки для обміну

"Ситуація щодо безпеки в зоні конфлікту на сході України залишається напруженою. Число порушень режиму припинення вогню на минулого тижня збільшилося в півтора рази в порівнянні з попереднім", – відзначила Хайді Грау.

Вона також додала, що внаслідок обсрілів зросла і кількість постраждалих серед цивільного населення.

У травні поранення отримали п'ятеро дітей. Це більше, аніж за перші чотири місяці цього року. Це недопустимо,

– заявила представниця ОБСЄ.

Відтак вона закликала підписантів Мінських домовленостей до подальших дій із зниження напруженості в регіоні.

За її словами, під час дискусій ТКГ обговорювалося питання додаткових ділянок щодо розведення сил. А також підготовку плану щодо розмінування.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу