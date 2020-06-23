Мониторинговая миссия ОБСЕ 21 июня зафиксировала почти сотню единиц тяжелого вооружения российских гибридных войск на взлетной полосе Луганского аэропорта, на полигоне близ поселка Мирное и на территории объекта возле поселка Хрустальный.

О выводах мониторинговой миссии ОБСЕ сообщила пресс-служба ООС на официальной фейсбук-странице.

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ОБСЕ среди тяжелой техники российских гибридных войск обнаружила:

14 зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 9К33 "Оса",

7 минометов 120-миллиметровых 2Б11 "Сани",

16 самоходных гаубиц 122-миллиметровых 2С1 "Гвоздика",

6 буксируемых противотанковых пушек 100-миллиметровых МТ-12 "Рапира",

17 буксируемых гаубиц 122-миллиметровых Д-30А "Лягушка",

31 танк Т-64 и Т-72.

Кроме того, во время мониторинга ОБСЕ заметила на железнодорожной станции вблизи поселка Вознесеновка 15 вагонов-цистерн. Есть предположение, что они используются для обеспечения российских оккупантов топливо-смазочными материалами.