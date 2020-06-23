Моніторингова місія ОБСЄ 21 червня зафіксувала майже сотню одиниць важкого озброєння російських гібридних військ на злітній смузі Луганського аеропорту, на полігоні поблизу селища Мирне та на території об'єкту біля селища Хрустальний.

Про висновки моніторинговою місії ОБСЄ повідомила прес-служба ООС на офіційній фейсбук-сторінці.

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ОБСЄ серед важкої техніки російських гібридних військ виявила:

14 зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10" та 9К33 "Оса",

7 мінометів 120-міліметрових 2Б11 "Сани",

16 самохідних гаубиць 122-міліметрових 2С1 "Гвоздика",

6 буксируваних протитанкових гармат 100-міліметрових МТ-12 "Рапіра",

17 буксируваних гаубиць 122-міліметрових Д-30А "Жаба",

31 танк Т-64 та Т-72.

Окрім того, під час моніторингу ОБСЄ помітила на залізничній станції поблизу селища Вознесенівка 15 вагонів-цистерн. Є припущення, що вони використовуються для забезпечення російських окупантів паливо-мастильними матеріалами.