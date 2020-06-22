Російські найманці знищили спостережну камеру ОБСЄ. Зробили вони це з другої спроби. Перший раз не влучили і мало не пошкодили амбулаторію.

Вежу зі спостережною апаратурою ОБСЄ бойовики обстріляли у Широкиному, повідомляє ТСН. Поцілили в неї з протитанкової керованої ракети. Обстріл стався близько 8:15 в понеділок, 22 червня.

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Окупанти влучили у вежу, на якій була спостережна камера ОБСЄ / ТСН

Варто відзначити, що це не перша спроба знищити спостережну апаратуру міжнародної місії. Напередодні бойовики теж обстріляли вежу, на якій була встановлена камера. Але тоді вони промахнулися, і снаряд впав поруч із фельдшерсько-акушерським пунктом в селищі Бердянське, що поруч.

Для обстрілів російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс "Корнет" калібру 152 мм.

Нагадаємо, нещодавно безпілотник ОБСЄ зафіксував місце, де російські війська та техніка незаконно перетинають кордон та вриваються до України.