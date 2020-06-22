Российские наемники уничтожили наблюдательную камеру ОБСЕ. Сделали они это со второй попытки. Первый раз не попали и едва не повредили амбулаторию.

Башню с наблюдательной аппаратурой ОБСЕ боевики обстреляли в Широкино, сообщает ТСН. Попали в нее из противотанковой управляемой ракеты. Обстрел произошел около 8:15 в понедельник, 22 июня.

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Оккупанты попали в башню, на которой была наблюдательная камера ОБСЕ / ТСН

Стоит отметить, что это не первая попытка уничтожить наблюдательную аппаратуру международной миссии. Накануне боевики тоже обстреляли башню, на которой была установлена камера. Но тогда они промахнулись, и снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Бердянское, что рядом.

Для обстрелов российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм.

Напомним, недавно беспилотник ОБСЕ зафиксировал место, где российские войска и техника незаконно пересекают границу и врываются в Украину.