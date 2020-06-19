Россия перебрасывает военную технику в Украину в обход официальных пунктов пропуска. Делается это для того, чтобы международные наблюдатели не зафиксировали это. Но беспилотник ОБСЕ таки выявил факт незаконного пересечения границы, а волонтеры установили место, где это произошло.

6 июня в отчете СММ ОБСЕ была информация о том, как ночью 4 июня колонна грузовых автомобилей въезжала из Росси в Украину, и как другие военные грузовики ехали в Россию. Было это вблизи поселка Черемщине, в месте, где нет официального пункта пропуска.

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Волонтерам из InformNapalm удалось получить кадры с беспилотника, где видно, как российские военные грузовики въезжают незаконно в Украину. Они и установили точное местоположение.



Место, где военная техника незаконно въезжает на территорию Украины / Кадр из отчета ОБСЕ

Кроме того, волонтеры установили, куда именно в Луганске прибыла эта техника. Это база на улице Краснодонской в оккупированном городе. Эта территория давно используется российскими оккупационными войсками как база для отдельного батальона материального обеспечения 2-го Армейского Корпуса.



База в Луганске, куда прибывают военные грузовики из России / Кадр из отчета ОБСЕ

Смотрите видео о незаконном пересечении границы российской военной техникой