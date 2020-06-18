На Донбассе оккупанты попали в засаду: появилось видео спецоперации
Украинские военные на Донбассе устроили для пророссийских боевиков засаду. Бойцы ВСУ ликвидировали грузовик оккупантов, на которой они хотели забрать боеприпасы с уничтоженной позиции.
Информацию о засаде и видео спецоперации опубликовал в фейсбуке известный волонтер Роман Доник.
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Что известно о спецоперации
- Ранее украинские военные наказали боевиков за нарушение минских соглашений и регулярные обстрелы укреплений "холодноярцев".
- Бойцы ВСУ нанесли удар и полностью уничтожили два миномета калибра 120 миллиметра кафиров близ поселка Фрунзе, недалеко от Бахмутки, что на Луганщине.
- Однако тогда боекомплект боевиков остался целым. Войска оккупантов решили его забрать.
- Украинские защитники к этому подготовились и ждали врага.
На обнародованном видео заметно, как горит КамАЗ российских наемников. Именно с помощью него они намеревались забрать боекомплект.
На Донбассе оккупанты попали в засаду: смотрите видео