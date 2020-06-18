На Донбассе оккупанты попали в засаду: появилось видео спецоперации / Скриншот из видео

Украинские военные на Донбассе устроили для пророссийских боевиков засаду. Бойцы ВСУ ликвидировали грузовик оккупантов, на которой они хотели забрать боеприпасы с уничтоженной позиции.