Українські військові на Донбасі влаштували для проросійських бойовиків засідку. Бійці ЗСУ ліквідували вантажівку окупантів, на якій вони хотіли забрати боєприпаси зі знищеної позиції.

Інформацію про засідку та відео спецоперації опублікував у фейсбуці відомий волонтер Роман Доник.

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Що відомо про спецоперацію

Раніше українські військові покарали бойовиків за порушення мінських угод та регулярні обстріли укріплень "холодноярців".

та регулярні обстріли укріплень "холодноярців". Бійці ЗСУ завдали удар і повністю знищили два міномети калібру 120 міліметри окупантів поблизу селища Фрунзе, неподалік від Бахмутки, що на Луганщині.

калібру 120 міліметри окупантів поблизу селища Фрунзе, неподалік від Бахмутки, що на Луганщині. Однак тоді боєкомплект бойовиків залишився цілим . Війська окупанта вирішили його забрати.

. Війська окупанта вирішили його забрати. Українські захисники до цього підготувалися та чекали на ворога.

На оприлюдненому відео помітно, як горить КамАЗ російських найманців. Саме за допомогою нього вони мали намір забрати боєкомплект.

На Донбасі окупанти потрапили в засідку: дивіться відео