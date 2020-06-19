Росія перекидає військову техніку до України в обхід офіційних пунктів пропуску. Робиться це для того, щоб міжнародні спостерігачі не зафіксували це. Але безпілотник ОБСЄ таки виявив факт незаконного перетину кордону, а волонтери встановили місце, де це сталося.

6 червня в звіті СММ ОБСЄ була інформація про те, як вночі 4 червня колона вантажних автомобілів в'їжджала з Росі в Україну, і як інші військові вантажівки їхали в Росію. Було це поблизу селища Черемщине, у місці, де немає офіційного пункту пропуску.

Оце так На Донбасі окупанти потрапили в засідку: з'явилося відео спецоперації

Волонтерам з InformNapalm вдалося отримати кадри з безпілотника, де видно як російські військові вантажівки в'їжджають незаконно до України. Вони і встановили точне місце розташування.



Місце, де військова техніка незаконно в'їжджає на територію України / кадр зі звіту ОБСЄ

Окрім того, волонтери встановили, куди саме у Луганську прибула ця техніка. Це база на вулиці Краснодонській в окупованому місті. Ця територія давно використовується російськими окупаційними військами як база для окремого батальйону матеріального забезпечення 2-го Армійського Корпусу



База в Луганську, куди прибувають військові вантажівки з Росії / кадр зі звіту ОБСЄ

Дивіться відео про незаконний перетин кордону російською військовою технікою