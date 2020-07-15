В ОБСЕ заметили подозрительную автоколонну возле неконтролируемой границы с Россией
Беспилотник Миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировал движение подозрительного транспорта неподалеку неконтролируемого участка границы с Россией на оккупированной Донетчине. Так, в ночь с 10 на 11 июля там двигался грузовик военного типа и несколько внедорожников или минифургонов.
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ в Украине от 14 июля. Все транспортные средства сперва двигались на юго-запад по грунтовой дороге вблизи населенного пункта Маныч, что в 76 километрах к востоку от Донецка и примерно в 3 километрах к западу от международной границы, где нет пунктов пропуска.
Смотрите также Последние сутки на Донбассе: почти два десятка обстрелов и много раненых
Между 23: 55 и 00: 30, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 транспортных средства (типа внедорожник или минифургон) и 1 грузовик военного типа, который ехал за ними,
– уточняют в миссии.
Как дальше двигалась подозрительная колонна:
- После этого беспилотник зафиксировал, что колонна повернула на юго-запад. Грузовик при этом отстал и заехал в Успенку (73 километра к юго-востоку от Донецка).
- Затем грузовик направился на юг к Катериновке (79 километров к юго-востоку от Донецка), где развернулся и поехал обратно в Успенку по той же дороге.
- Впоследствии грузовик выехал из Успенки и двинулся на северо-восток в направлении Камышевахи (75 километров к востоку от Донецка).
Движение на границе
- Более того, 13 июля во время мониторинга наблюдатели заметили, как в пункте пропуска у Изварино, что за пол сотни километров от Луганска, на территорию Украины вошли 11 человек из РФ.
- Впрочем, примерно через 15 минут член российских вооруженных формирований приказал патрулю Миссии покинуть этот район.