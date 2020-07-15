Беспилотник Миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировал движение подозрительного транспорта неподалеку неконтролируемого участка границы с Россией на оккупированной Донетчине. Так, в ночь с 10 на 11 июля там двигался грузовик военного типа и несколько внедорожников или минифургонов.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ в Украине от 14 июля. Все транспортные средства сперва двигались на юго-запад по грунтовой дороге вблизи населенного пункта Маныч, что в 76 километрах к востоку от Донецка и примерно в 3 километрах к западу от международной границы, где нет пунктов пропуска.

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Между 23: 55 и 00: 30, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 транспортных средства (типа внедорожник или минифургон) и 1 грузовик военного типа, который ехал за ними,

– уточняют в миссии.

Как дальше двигалась подозрительная колонна:

После этого беспилотник зафиксировал, что колонна повернула на юго-запад. Грузовик при этом отстал и заехал в Успенку (73 километра к юго-востоку от Донецка).

Затем грузовик направился на юг к Катериновке (79 километров к юго-востоку от Донецка), где развернулся и поехал обратно в Успенку по той же дороге.

Впоследствии грузовик выехал из Успенки и двинулся на северо-восток в направлении Камышевахи (75 километров к востоку от Донецка).

Движение на границе