В ОБСЄ помітили підозрілу автоколону біля неконтрольованого кордону з Росією
Безпілотник Місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував рух підозрілого транспорту неподалік неконтрольованої ділянки кордону з Росією на окупованій Донеччині. Так, у ніч з 10 на 11 липня там рухалися вантажівка військового типу та кілька позашляховиків або мініфургонів.
Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 14 липня. Усі транспортні засоби спершу рухалися на південний захід ґрунтовою дорогою поблизу населеного пункту Манич, що за 76 кілометрів на схід від Донецька та приблизно за 3 кілометри на захід від міжнародного кордону, де немає пунктів пропуску.
Дивіться також Гаряча доба на Донбасі: майже два десятки обстрілів і багато поранених
Між 23:55 та 00:30, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 3 транспортні засоби (типу позашляховик або мініфургон) й 1 вантажівку військового типу, яка їхала за ними,
– уточнюють в місії.
Як далі рухалася підозріла колона:
- Після цього безпілотник зафіксував, що колона повернула на південний захід. Вантажівка при цьому відстала та заїхала до Успенки (73 кілометри на південний схід від Донецька).
- Потім вантажівка попрямувала на південь до Катеринівки (79 кілометрів на південний схід від Донецька), де розвернулася і поїхала назад до Успенки тією ж дорогою.
- Згодом вантажівка виїхала з Успенки та рушила на північний схід у напрямку Комишувахи (75 кілометрів на схід від Донецька).
Рух на кордоні
- Ба більше – 13 липня під час моніторингу спостерігачі помітили, як у пункті пропуску біля Ізвариного, що за пів сотні кілометрів від Луганська, на територію України ввійшли 11 осіб з РФ.
- Втім, приблизно через 15 хвилин член російських збройних формувань наказав патрулю Місії залишити цей район.