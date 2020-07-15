Безпілотник Місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував рух підозрілого транспорту неподалік неконтрольованої ділянки кордону з Росією на окупованій Донеччині. Так, у ніч з 10 на 11 липня там рухалися вантажівка військового типу та кілька позашляховиків або мініфургонів.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 14 липня. Усі транспортні засоби спершу рухалися на південний захід ґрунтовою дорогою поблизу населеного пункту Манич, що за 76 кілометрів на схід від Донецька та приблизно за 3 кілометри на захід від міжнародного кордону, де немає пунктів пропуску.

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Між 23:55 та 00:30, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 3 транспортні засоби (типу позашляховик або мініфургон) й 1 вантажівку військового типу, яка їхала за ними,

– уточнюють в місії.

Як далі рухалася підозріла колона:

Після цього безпілотник зафіксував, що колона повернула на південний захід. Вантажівка при цьому відстала та заїхала до Успенки (73 кілометри на південний схід від Донецька).

Потім вантажівка попрямувала на південь до Катеринівки (79 кілометрів на південний схід від Донецька), де розвернулася і поїхала назад до Успенки тією ж дорогою.

Згодом вантажівка виїхала з Успенки та рушила на північний схід у напрямку Комишувахи (75 кілометрів на схід від Донецька).

Рух на кордоні