Упродовж доби 14 липня проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню. Били окупанти з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про ситуація на Донбасі станом на 7:00 15 липня оприлюднив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де відбувалися обстріли на Донбасі 14 липня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

По оборонцях Авдіївки та Водяного бойовики неодноразово відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки, Гнутового, Талаківки обстрілювали українській опорні пункти окупанти з гранатометів.

Неподалік Лебединського та Березового били бойовики з великокаліберних кулеметів.

Біля Новомихайлівки проросійські бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Біля Шумів і Кримського проросійські найманці використали гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів семеро українських захисників зазнали поранень. Усіх воїнів евакуаційною технікою оперативно доправили до медичних закладів. Там їм лікарі надали належну допомогу.

Щодо ситуації у лавах окупантів, за даними розвідки, українські воїни поранили трьох бойовиків.

У штабі підкреслюють, що підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження підступних дій.

Ситуація на Донбасі 15 липня

Від початку поточної доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Мар’їнки та Талаківки бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По оборонцях Талаківки пізніше застосували міномети 120-го калібру.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Поблизу Новолуганського ворог відкривав вогонь з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил", – зазначають українські військові.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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Карта окупованих Росією територій на сході України / Інфографіка 24 каналу