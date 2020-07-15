В течение суток 14 июля пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. Били оккупанты из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуацию на Донбассе по состоянию на 7:00 15 июля обнародовал пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где происходили обстрелы на Донбассе 14 июля

Район ответственности оперативно-тактической группировки " Восток"

По защитникам Авдеевки и Водяного боевики неоднократно открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки обстреливали украинской опорные пункты оккупанты из гранатометов.

Неподалеку Лебединского и Березового били боевики из крупнокалиберных пулеметов.

У Новомихайловки пророссийские боевики применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

Районе ответственности оперативно-тактической группировки " Север"

Возле Шумов и Крымского пророссийские наемники использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов семеро украинских защитников получили ранения. Всех воинов эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения. Там им врачи оказали надлежащую помощь.

Относительно ситуации в рядах оккупантов, по данным разведки, украинские воины ранили троих боевиков.

В штабе подчеркивают, что подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий.

Ситуация на Донбассе 15 июля

От начала текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Неподалеку Марьинки и Талаковки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. К защитникам Талаковки позже применили минометы 120-го калибра.

Район ответственности оперативно-тактической группировки " Север"

Вблизи Новолуганского враг открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

"Решительными действиями и эффективным применением очередных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", – отмечают украинские военные.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Карта оккупированных Россией территорий на востоке Украины / Инфографика 24 канала