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      ОБСЕ на Донбассе заметила более 100 единиц тяжелой техники оккупантов

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      Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на территории оккупированного Донбасса более 100 единиц тяжелой техники оккупантов. В частности, "Грады" заметили в районе Боково-Платове, а именно 22 единицы, возле Миусинска – 6, а вблизи Садового – 8 единиц.

      На позициях ВСУ вблизи оккупированного Донецка не было тишины за всю войну ни одного дня. А сейчас же враг все-таки немного притих – потому что не может спрогнозировать действия воинов Объединенных Сил во время военного положения.

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      Поэтому стреляют неприцельно в поиске наших огневых позиций.

      В основном практикуются стрелки и снайперы. 82-миллиметровые и 120-миллиметровые ночью могут прилетать. Огонь, по большей части, хаотичен – провоцируют нас, чтобы мы выдвинулись и показали наши позиции. Но мы на провокации не поддаемся,
      – пояснил военнослужащий ВСУ "Медведь".

      Лишь иногда террористы стреляют более-менее прицельно и в таких случаях применяют преимущественно стрелковое оружие.


      Огонь врага, по большей части, хаотичен – провоцируют нас, – "медведь"

      Опытные воины на этих позициях не впервые и местность знают.

      Территория нам знакома. Хорошо знакома. А где молодые чего-то не знают – то мы им подсказываем,
      – рассказал Николай.

      Николай, уже дислоцировался неподалеку. Он заверил, что вместе с собратьями здесь ориентируются, как дома.


      Местность знаем хорошо, и молодежь учим, – Николай

      Украинские бойцы отвечают на обстрелы врага адекватно и демонстрируют российско-террористическим войскам, что каждое их перемещение – фиксируется, а серьезные обстрелы не останутся без ответа.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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