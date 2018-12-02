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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      ОБСЄ на Донбасі помітила понад 100 одиниць важкої техніки окупантів

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      Безпілотник ОБСЄ зафіксував на території окупованого Донбасу понад 100 одиниць важкої техніки окупантів. Зокрема, "Гради" помітили в районі Боково-Платове, а саме 22 одиниці, біля Міусинська – 6, а поблизу Садового – 8 одиниць.

      На позиціях ЗСУ поблизу окупованого Донецька не було тиші за всю війну жодного дня. А зараз же ворог таки трохи притих – бо не може спрогнозувати дії воїнів Об'єднаних Сил під час воєнного стану.

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      Тож стріляють неприцільно у пошуку наших вогневих позицій.

      У основному практикуються стрілки і снайпери. 82-міліметрові і 120-міліметрові вночі можуть прилітати. Вогонь, здебільшого, хаотичний – провокують нас, щоб ми висунулися і показали наші позиції. Але ми на провокації не піддаємося,
      – пояснив військовослужбовець ЗСУ "Ведмідь".

      Лише іноді терористи стріляють більш-менш прицільно і в таких випадках застосовують переважно стрілецьку зброю.


      Вогонь ворога, здебільшого, хаотичний – провокують нас, – "Ведмідь"

      Досвідчені воїни на цих позиціях не вперше і місцевість знають. 

      Територія нам знайома. Добре знайома. А де молоді чогось не знають – то ми їм підказуємо,
      – розповів Микола.

      Микола, вже дислокувався неподалік. Він запевнив, що разом з побратимами тут орієнтуються, як удома.


      Місцевість знаємо добре, і молодь навчаємо, – Микола

      Українські бійці відповідають на обстріли ворога адекватно і демонструють російсько-терористичним військам, що кожне їх переміщення – фіксується, а серйозні обстріли – не залишаться без відповіді. 

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Зброя Україна – Росія Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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