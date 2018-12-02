ОБСЄ на Донбасі помітила понад 100 одиниць важкої техніки окупантів
Безпілотник ОБСЄ зафіксував на території окупованого Донбасу понад 100 одиниць важкої техніки окупантів. Зокрема, "Гради" помітили в районі Боково-Платове, а саме 22 одиниці, біля Міусинська – 6, а поблизу Садового – 8 одиниць.
На позиціях ЗСУ поблизу окупованого Донецька не було тиші за всю війну жодного дня. А зараз же ворог таки трохи притих – бо не може спрогнозувати дії воїнів Об'єднаних Сил під час воєнного стану.
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Тож стріляють неприцільно у пошуку наших вогневих позицій.
У основному практикуються стрілки і снайпери. 82-міліметрові і 120-міліметрові вночі можуть прилітати. Вогонь, здебільшого, хаотичний – провокують нас, щоб ми висунулися і показали наші позиції. Але ми на провокації не піддаємося,
– пояснив військовослужбовець ЗСУ "Ведмідь".
Лише іноді терористи стріляють більш-менш прицільно і в таких випадках застосовують переважно стрілецьку зброю.
Вогонь ворога, здебільшого, хаотичний – провокують нас, – "Ведмідь"
Досвідчені воїни на цих позиціях не вперше і місцевість знають.
Територія нам знайома. Добре знайома. А де молоді чогось не знають – то ми їм підказуємо,
– розповів Микола.
Микола, вже дислокувався неподалік. Він запевнив, що разом з побратимами тут орієнтуються, як удома.
Місцевість знаємо добре, і молодь навчаємо, – Микола
Українські бійці відповідають на обстріли ворога адекватно і демонструють російсько-терористичним військам, що кожне їх переміщення – фіксується, а серйозні обстріли – не залишаться без відповіді.
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