ОБСЄ на Донбасі помітила понад 100 одиниць важкої техніки окупантів

Безпілотник ОБСЄ зафіксував на території окупованого Донбасу понад 100 одиниць важкої техніки окупантів. Зокрема, "Гради" помітили в районі Боково-Платове, а саме 22 одиниці, біля Міусинська – 6, а поблизу Садового – 8 одиниць.

На позиціях ЗСУ поблизу окупованого Донецька не було тиші за всю війну жодного дня. А зараз же ворог таки трохи притих – бо не може спрогнозувати дії воїнів Об'єднаних Сил під час воєнного стану.

Читайте також: Без обстрілів: проросійські бойовики за день жодного разу не відкрили вогонь

Тож стріляють неприцільно у пошуку наших вогневих позицій.

У основному практикуються стрілки і снайпери. 82-міліметрові і 120-міліметрові вночі можуть прилітати. Вогонь, здебільшого, хаотичний – провокують нас, щоб ми висунулися і показали наші позиції. Але ми на провокації не піддаємося,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ "Ведмідь".

Лише іноді терористи стріляють більш-менш прицільно і в таких випадках застосовують переважно стрілецьку зброю.



Вогонь ворога, здебільшого, хаотичний – провокують нас, – "Ведмідь"

Досвідчені воїни на цих позиціях не вперше і місцевість знають.

Територія нам знайома. Добре знайома. А де молоді чогось не знають – то ми їм підказуємо,

– розповів Микола.

Микола, вже дислокувався неподалік. Він запевнив, що разом з побратимами тут орієнтуються, як удома.



Місцевість знаємо добре, і молодь навчаємо, – Микола

Українські бійці відповідають на обстріли ворога адекватно і демонструють російсько-терористичним військам, що кожне їх переміщення – фіксується, а серйозні обстріли – не залишаться без відповіді.