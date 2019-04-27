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      ОБСЕ обнаружила 57 вражеских танков возле Луганска

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      ОБСЕ обнаружила 57 вражеских танков возле Луганска (иллюстративное фото)
      ОБСЕ обнаружила 57 вражеских танков возле Луганска (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      На оккупированных территориях Луганской области ОБСЕ зафиксировала более полусотни танков, тяжелую бронированную технику, а также "Грады" и зенитно-ракетное вооружение за пределами выделенных мест хранения вооружения.

      Беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил 4 танка возле населенного пункта Новоселовка, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 25 апреля 2019 года.

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      Вблизи Луганска миссия ОБСЕ обнаружила:

      • 13 танков на полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка (27 км на юго-запад от Луганска)
      • 23 танка на полигоне возле населенного пункта Круглик (65 км к юго-западу от Луганска)
      • 21 танк, 15 единиц буксировочной артиллерии или минометов 6 самоходных гаубиц на полигоне вблизи населенного пункта Мирное (28 км на юго-запад от Луганска)

      Кроме того, ОБСЕ обнаружила на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"), 7 танков (Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика"), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град") и 10 буксировочных гаубиц (2А65 "Мста-Б", Д-30 "Лягушка")

      Вся эта техника расположена за пределами выделенных мест хранения вооружения.

      Какое оружие запрещено Минскими соглашениями?
      И украинские военные, и пророссийские боевики должны были с сентября 2014 года отвести от линии соприкосновения на расстояния не менее 15 километров с каждой стороны средств поражения калибром более 100 миллиметров. Это должно было создать зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 километров – зону безопасности.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия ОБСЕ Новости России Оружие Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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