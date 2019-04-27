10:09
27 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      ОБСЄ виявила 57 ворожих танків біля Луганська

      928 Читать новость на русском
      ОБСЄ виявила 57 ворожих танків біля Луганська (ілюстративне фото)
      ОБСЄ виявила 57 ворожих танків біля Луганська (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      На окупованих територіях Луганської області ОБСЄ зафіксувала понад півсотні танків, важку броньовану техніку, а також "Гради" та зенітно-ракетне озброєння за межами виділених місць зберігання озброєння.

      Безпілотник ОБСЄ малого радіуса дії виявив 4 танки біля населеного пункту Новоселівка, йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 25 квітня 2019 року.

      Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ зафіксували автомобілі російських рятувальників на Донбасі: куди вони їхали

      Поблизу Луганська місія ОБСЄ виявила:

      • 13 танків на полігоні поблизу населеного пункту Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська)
      • 23 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик (65 км на південний захід від Луганська)
      • 21 танк, 15 одиниць буксирувальної артилерії чи мінометів 6 самохідних гаубиць на полігоні поблизу населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська)

      Крім того, ОБСЄ виявила на території колишнього міжнародного аеропорту "Луганськ" 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"), 7 танків (Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика"), 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град") та 10 буксирувальних гаубиць (2А65 "Мста-Б", Д-30 "Жаба")

      Вся ця техніка розташована за межами виділених місць зберігання озброєння.

      Яка зброя заборонена мінськими угодами?І українські військові, і проросійські бойовики повинні були з вересня 2014 року відвести від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Це повинно було створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів – зону безпеки.

      blog_ava
      "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
      сьогодні
      11649
      Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Новини Луганська Зброя Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сьогодні , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 1798
      План Путина для Украины
      сьогодні , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 2530
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 квітня , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 645
      Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      26 квітня , 20:01 Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      Світлана Попова 2126
      Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      26 квітня , 19:04 Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      Євгенія Мазур 2416
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук