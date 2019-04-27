ОБСЄ виявила 57 ворожих танків біля Луганська

На окупованих територіях Луганської області ОБСЄ зафіксувала понад півсотні танків, важку броньовану техніку, а також "Гради" та зенітно-ракетне озброєння за межами виділених місць зберігання озброєння.

Безпілотник ОБСЄ малого радіуса дії виявив 4 танки біля населеного пункту Новоселівка, йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 25 квітня 2019 року.

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Поблизу Луганська місія ОБСЄ виявила:

13 танків на полігоні поблизу населеного пункту Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська)

23 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик (65 км на південний захід від Луганська)

21 танк, 15 одиниць буксирувальної артилерії чи мінометів 6 самохідних гаубиць на полігоні поблизу населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська)

Крім того, ОБСЄ виявила на території колишнього міжнародного аеропорту "Луганськ" 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"), 7 танків (Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика"), 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град") та 10 буксирувальних гаубиць (2А65 "Мста-Б", Д-30 "Жаба")

Вся ця техніка розташована за межами виділених місць зберігання озброєння.

Яка зброя заборонена мінськими угодами?І українські військові, і проросійські бойовики повинні були з вересня 2014 року відвести від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Це повинно було створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів – зону безпеки.