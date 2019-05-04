На окраине Первомайска зафиксировано российскую передвижную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1". Эту станцию уже в третий раз зафиксировали на оккупированной территории Донецкой области.

В отчете СММ ОБСЕ от 3 мая отмечается, что станцию наземной разведки зафиксировал беспилотник 2 мая 2019 года.

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Как сообщила международное сообщество InformNapalm, станцию на территории Донбасса замечали раньше. Так, летом 2015 года ее обнаружили в арсенале бомбардировки "Хан", в октябре 2016 года на вооружении бандформирования "ДРГ Патриот", которое комплектуется российскими наемниками и кадровыми военнослужащими РФ.



Пророссийские боевики используют станцию "Кредо-М1"

Затем станцию обнаружили в октябре 2016 года в оккупированной Оленевке.

"Кредо-М1" также дважды фиксировали на оккупированной территории Луганской области. Там ее использовали артиллерийские подразделения российских оккупационных войск в 2015 году. Документы, которые проанализировали волонтеры сообщества указывают на то, кто, когда и в каком количестве комплектовал подразделения оккупационных войск и пророссийских боевиков вооружением этого образца.

В марте 2016 были найдены доказательства, что российская станция ПСНР-8 на вооружении так называемой "10-й артиллерийской бригады ЛНР".

Станцию приняли на вооружение ВС РФ в 2002 году. Она позволяет автоматически обнаруживать и устанавливать координаты движущихся наземных, воздушных и надводных целей, корректировки огня своей артиллерии.