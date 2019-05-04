03:09
4 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне зарабатывают за границей. Кадыров взялся за старое
      Вєсті Кремля
      20:57, 3 мая
      Вести.UA: Батл между Зеленским и Путиным. Гройсман раскрыл свои карты
      Вєсті.UA
      20:05, 3 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе российскую станцию наземной разведки

      28 Читати новину українською
      Станция наземной разведки "Кредо-М1"
      Станция наземной разведки "Кредо-М1" / Фото из открытых источников

      На окраине Первомайска зафиксировано российскую передвижную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1". Эту станцию уже в третий раз зафиксировали на оккупированной территории Донецкой области.

      В отчете СММ ОБСЕ от 3 мая отмечается, что станцию наземной разведки зафиксировал беспилотник 2 мая 2019 года.

      Читайте также: Украинские военные получат новую мощное оружие фото

      Как сообщила международное сообщество InformNapalm, станцию на территории Донбасса замечали раньше. Так, летом 2015 года ее обнаружили в арсенале бомбардировки "Хан", в октябре 2016 года  на вооружении бандформирования "ДРГ Патриот", которое комплектуется российскими наемниками и кадровыми военнослужащими РФ.

      Війна на Донбасі,
      Пророссийские боевики используют станцию "Кредо-М1"

      Війна на Донбасі,

      Затем станцию обнаружили в октябре 2016 года в оккупированной Оленевке.

      Війна на Донбасі,

      "Кредо-М1" также дважды фиксировали на оккупированной территории Луганской области. Там ее использовали артиллерийские подразделения российских оккупационных войск в 2015 году. Документы, которые проанализировали волонтеры сообщества указывают на то, кто, когда и в каком количестве комплектовал подразделения оккупационных войск и пророссийских боевиков вооружением этого образца.

      Війнна на Донбасі,

      В марте 2016 были найдены доказательства, что российская станция ПСНР-8 на вооружении так называемой "10-й артиллерийской бригады ЛНР".

      Війна на Донбасі,

      Станцию приняли на вооружение ВС РФ в 2002 году. Она позволяет автоматически обнаруживать и устанавливать координаты движущихся наземных, воздушных и надводных целей, корректировки огня своей артиллерии.

      blog_ava
      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
      3 мая
      10843
      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Новости России Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 мая: Команда Зеленского в Брюсселе и ограбление Пинзеника
      3 мая , 22:27 Главные новости 3 мая: Команда Зеленского в Брюсселе и ограбление Пинзеника
      291
      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      3 мая , 22:00 Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      Повернись живим 738
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      3 мая , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 162
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      3 мая , 20:00 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      Уляна Корицька 334
      Украина умеет переплавлять президентов, Зеленский не станет исключением, – Владимир Вятрович
      3 мая , 19:15 Украина умеет переплавлять президентов, Зеленский не станет исключением, – Владимир Вятрович
      Ілля Лукаш 790
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Умер украинский журналист Гаврилов: что об этом известно
       6 ноября 2018 , 19:47
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Главные новости футбола 5 октября: Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения, УЕФА назвал лучших во 2 туре ЛЧ и ЛЕ
       6 октября 2018 , 07:00
      Стало известно, в какую корзину для жеребьевки квалификации Евро-2020 попала Украина
       21 ноября 2018 , 09:25
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук