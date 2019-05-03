21:04
3 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне зарабатывают за границей. Кадыров взялся за старое
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA: Батл между Зеленским и Путиным. Гройсман раскрыл свои карты
      Вєсті.UA
      20:05, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Украинские военные получат новое мощное оружие: фото

      190 Читати новину українською
      Комплекс "Оболонь-А"
      Комплекс "Оболонь-А" / www.mil.gov.ua

      Вооруженные силы Украины начали испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

      В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что комплекс изготовлен полностью без российских запчастей.

      Читайте также: В Одессе тестируют два новых "Кентавра" для ВМС

      "Там только те запчасти и компоненты, которые произведены в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры", – пояснил министр обороны Степан Полторак.

      Важным преимуществом нового комплекса является то, что он на 30-40% повысит возможности артиллерийских подразделений ВСУ. Его мобильность и эффективность увеличивает способность огневого поражения противника, а также живучесть экипажей.

      оболонь а
      Комплекс управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

      После успешного завершения этих испытаний комплекс будет принят на вооружение и начнется его серийное производство.

      blog_ava
      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды
      сегодня
      1250
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Степан Полторак Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      сегодня , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 7
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      сегодня , 20:00 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      Уляна Корицька 63
      Украина умеет переплавлять президентов, Зеленский не станет исключением, – Владимир Вятрович
      сегодня , 19:15 Украина умеет переплавлять президентов, Зеленский не станет исключением, – Владимир Вятрович
      340
      Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
      сегодня , 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
      141
      Возможна ли инаугурация Зеленского на стадионе: анализ юристов
      сегодня , 18:00 Возможна ли инаугурация Зеленского на стадионе: анализ юристов
      Ірина Поліщук 253
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Прогноз погоды на 1 ноября: осеннее "лето" продолжается
       1 ноября 2018 , 09:11
      Главные новости футбола 15 сентября: Шахтер победил, Карпаты проиграли, а Реал впервые в сезоне потерял очки
       16 сентября 2018 , 07:00
      В Киевской области массово закрывают газовые заправки
       13 декабря 2018 , 10:03
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук