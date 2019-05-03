Украинские военные получат новое мощное оружие: фото

Вооруженные силы Украины начали испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что комплекс изготовлен полностью без российских запчастей.

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"Там только те запчасти и компоненты, которые произведены в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры", – пояснил министр обороны Степан Полторак.

Важным преимуществом нового комплекса является то, что он на 30-40% повысит возможности артиллерийских подразделений ВСУ. Его мобильность и эффективность увеличивает способность огневого поражения противника, а также живучесть экипажей.



Комплекс управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

После успешного завершения этих испытаний комплекс будет принят на вооружение и начнется его серийное производство.