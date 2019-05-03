Украинские военные получат новое мощное оружие: фото
Вооруженные силы Украины начали испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".
В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что комплекс изготовлен полностью без российских запчастей.
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"Там только те запчасти и компоненты, которые произведены в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры", – пояснил министр обороны Степан Полторак.
Важным преимуществом нового комплекса является то, что он на 30-40% повысит возможности артиллерийских подразделений ВСУ. Его мобильность и эффективность увеличивает способность огневого поражения противника, а также живучесть экипажей.
Комплекс управления огнем артиллерии "Оболонь-А"
После успешного завершения этих испытаний комплекс будет принят на вооружение и начнется его серийное производство.