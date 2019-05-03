Українські військові отримають нову потужну зброю: фото
Збройні сили України почали випробування унікального комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".
У прес-службі Міноборони України повідомили, що комплекс виготовлений без жодної російської запчастини.
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"Там лише ті запчастини та компоненти, які вироблені в Україні, на вашому підприємстві, а також ті, які нам поставили наші партнери", – пояснив міністр оборони Степан Полторак.
Важливою перевагою новітнього комплексу є те, що він на 30-40% підвищить можливості артилерійських підрозділів ЗСУ. Його мобільність та ефективність збільшує спроможність вогневого ураження противника, а також живучість екіпажів.
Комплекс управління вогнем артилерії "Оболонь-А"
Після успішного завершення цих випробувань комплекс буде прийнятий на озброєння і почнеться його серійне виробництво.