В Одесі тестують два нових "Кентаври" для ВМС

В Одесі протестують два нових десантно-штурмових катери типу "Кентавр", які вже пройшли заводські випробування та незабаром приєднаються до сил постійної готовності Військово-морських сил України.

Ці катери повинні значно підвищити боєздатність українського флоту, повідомили у прес-центрі Міноборони.

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У відомстві зазначили, що катери вже кілька разів виходили в акваторію Чорного моря біля берегів Одеської області. Моряки поділилися першими враженнями про новий катер. За їх словами, нові десантні катери маневрові, швидкі та стійкі до морських штормів.

У катера броньований корпус, на ходу він повністю автономний, а через невеликі розміри ще й малопомітний у морі. Окрім швидкості та маневровості "Кентавр" добротно оснащений озброєнням, щоб знищити окремі маломірні ворожі цілі.

Варто додати, що катери побудовані за стандартами НАТО. У процесі виробництва, в конструкцію судна були внесені деякі зміни, що дозволили збільшити кількість десанту до 32 військовослужбовців.

Система управління "Кентавра" працює в автоматичному режимі. На борту є радіолокаційна станція та сучасне навігаційне обладнання. На екранах планшетів чітко зображена вся інформація про поточну надводну ситуацію,

– зазначив представник суднобудівного підприємства "Завод кузня на Рибальському".

Катер також оснащені спеціальною системою, яка попереджає про бойове опромінення та автоматично встановлює димову і теплову завісу.