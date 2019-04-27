В Одессе тестируют два новых "Кентавра" для ВМС

В Одессе протестуют два новых десантно-штурмовых катера типа "Кентавр", которые уже прошли заводские испытания и вскоре присоединятся к силам постоянной готовности Военно-морских сил Украины.

Эти катера должны значительно повысить боеспособность украинского флота, сообщили в пресс-центре Минобороны.

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В ведомстве отметили, что катера уже несколько раз выходили в акваторию Черного моря у берегов Одесской области. Моряки поделились первыми впечатлениями о новых катерах. По их словам, новые десантные катера маневровые, быстрые и устойчивые к морским штормам.

У катера бронированный корпус, на ходу он полностью автономный, а из-за небольших размеров еще и малозаметный в море. Кроме скорости и маневренности "Кентавр" добротно оснащен вооружением, чтобы уничтожить отдельные маломерные вражеские цели.

Стоит добавить, что катера построены по стандартам НАТО. В процессе производства в конструкцию судна были внесены некоторые изменения, позволившие увеличить количество десанта до 32 военнослужащих.

Система управления "Кентавра" работает в автоматическом режиме. На борту есть радиолокационная станция и современное навигационное оборудование. На экранах планшетов четко изображена вся информация о текущей надводной ситуации,

– отметил представитель судостроительного предприятия "Кузница на Рыбальском".

Катер также оснащены специальной системой, которая предупреждает о боевом облучении и автоматически устанавливает дымовую и тепловую завесы.