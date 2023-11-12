Ограниченно пригодные лица могут нести службу в частях или подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. В то же время четкого запрета отправлять на службу на передовую ограниченно годных нет. 24 Канал.

Нужно придерживаться требований

Ограниченно пригодных могут переводить в находящиеся на фронте бригады, однако есть нюансы:

военный с ограниченной годностью не направлен на службу в морскую пехоту или десантно-штурмовые войска;

в постановлении ВЛК четко отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному военнослужащему с учетом состояния его здоровья;

должность и вид службы связаны с деятельностью самого обеспечения воинской части, то есть ограниченно пригодный к службе человек не занимает должность стрелка или гранатометчика.

Если эти требования не выполнены, а военнообязанного пытаются отправить на передовую, он может написать рапорт на имя командующего.

Если на рапорт командование не реагирует, вступает в действие положение Раздела V Дисциплинарного устава ВСУ. В этом случае лицо может жаловаться на действия командования.

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