Обмежено придатні особи можуть нести службу в частинах чи підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Водночас чіткої заборони відправляти на службу на передову обмежено придатних немає, передає 24 Канал.
Потрібно дотриматись вимог
Обмежено придатних можуть переводити у бригади, що перебувають на фронті, однак є нюанси:
- військовий з обмеженою придатністю не направлений на службу в морську піхоту чи десантно-штурмові війська;
- у постанові ВЛК чітко зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров’я;
- посада і вид служби пов’язані з діяльністю саме забезпечення військової частини, тобто обмежено придатна до служби людина не обіймає посаду стрільця чи гранатометника.
Якщо ці вимоги не виконані, а військовозобов'язаного намагаються відправити на передову, то він може написати рапорт на ім'я командувача.
Якщо на рапорт командування не реагує, тоді вступає в дію положення Розділу V Дисциплінарного статуту ЗСУ. У такому разі особа може скаржитися на дії командування.
Хто може отримати бронь і що для цього потрібно
- Заброньовані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації. Відповідно до 25 статті Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають громадяни, які працюють в органах державної влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення).
- До речі, бронювати своїх працівників також можуть банки, які залучаються до роботи під час особливого періоду, зокрема, воєнного стану. А ще можливе бронювання водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших підрозділів української армії, медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги.
- Окрім того, працівників залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.