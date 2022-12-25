Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ). Куда нужно обращаться и какую помощь можно получить, читайте в материале 24 канала.

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От необходимых обследований до лечения и реабилитации: что предлагает НСЗУ

Ветераны войны, имеющие травмы, получат бесплатную медицинскую помощь. В нее будут входить необходимые обследования, лечение, реабилитация и т.д.

Следует заметить: независимо от того, нуждается человек с травмой госпитализации или нет, скорая должна доставить его в учреждение, имеющее контракт с НСЗУ. В этом заведении можно гарантировать бесплатную помощь пациенту.

О какой медицинской помощи идет речь:

осмотре и консультации врача;

безвозмездной диагностике, в том числе рентгенологическом, эндоскопическом, ультразвуковом, функциональном исследовании;

выполнение врачами узкой специализации, такими как хирург или ортопед-травматолог, лечебных процедур или хирургических вмешательств.

После осмотра врач назначит госпитализацию. Или если травма не критическая, даст рекомендации по дальнейшему лечению или реабилитации.

Также врач должен выписать направление на обследование или консультации. Он может создать направление в группу услуг. Пациенту с травмой не нужно каждый раз следовать за новым направлением, например, для перевязки,

– отмечают в ведомстве.

Если пациента госпитализируют: будут ли все услуги бесплатными

Если травма у пациента серьезная и нуждается в госпитализации, то пребывание в стационаре и питание будут бесплатными. Больницы, имеющие контракт с НСЗУ должны бесплатно предоставлять ветеранам войны такие услуги:

инструментальные и лабораторные исследования; ️

медицинскую помощь для облегчения, снятия или устранения симптомов и проявлений травматического повреждения; ️

обезболивание и медикаментозную терапию; ️

хирургические операции по обеспечению анестезии; ️

послеоперационный мониторинг, обезболивание и последующую медикаментозную терапию; ️

круглосуточный врачебный и медсестринский уход; ️

реабилитацию в остром периоде

Важно! Тяжелые травмы, требующие дорогостоящих расходных материалов, таких как протезы или накостные металлоконструкции, не входят в тариф на медицинские услуги. Несмотря на это, помощь можно будет получить за счет других программ госбюджета.

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