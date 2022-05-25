Об этом 24 каналу рассказала народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко. Она объяснила, что именно получит Европа, когда Украина станет членом ЕС.

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"Это (вступление Украины – 24 канал) в первую очередь даст четкий политический сигнал, что Россия больше не сможет склонять Украину к любым политическим союзам", – заявила Галина Васильченко.

Для ЕС лучше иметь независимую Украину полноправным членом Европейского Союза, чем вассал России на восточных границах,

– добавила народная депутат.

Кроме того, это общая экономическая выгода как для Украины, так и для ЕС. И конечно, вопрос обороноспособности, потому что все увидели, насколько мощна украинская армия и обороноспособность Украины. По словам Васильченко, Украина ужесточит и обороноспособность Европейского Союза.

Чем важен Евросоюз для Украины

"Даже статус кандидата – это в первую очередь для Украины четкий политический сигнал, что рано или поздно мы будем полноценным членом ЕС", – сказала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

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Кроме того, для Украины это доступ к финансовым ресурсам и инструментам, предоставляемым кандидату в члены Европейского Союза. То есть это инвестирование в социально-экономическую сферу, доступ к частным инвестициям.

"Особенно сейчас, когда у нас столь сложная экономическая ситуация, мы понимаем, что все эти гранты, кредиты и инвестиции – для нас очень важны", – пояснила Галина Васильченко.

Вступление Украины в ЕС: коротко

Уже в начале лета Еврокомиссия должна ответить о вступлении Украины в ЕС. Пока что государство может получить статус кандидата на поступление.

О полноправном членстве в Европейском Союзе пока не говорится. В частности, в ЕС принимают во внимание, что война российско-украинская война может затянуться, а им придется нести ответственность за экономическую ситуацию в послевоенном государстве.

В то же время, не все европейские политики положительно настроены относительно членства Украины в ЕС. В частности, премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что Украина "вряд ли получит статус кандидата".

Галина Васильченко о вступлении Украины в ЕС: смотрите видео