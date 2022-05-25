Про це 24 каналу розповіла народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко. Вона пояснила, що саме отримає Європа, коли Україна буде членом ЄС.

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"Це (вступ України – 24 канал) першочергово дасть чіткий політичний сигнал, що Росія більше не зможе схиляти Україну до будь-яких політичних союзів", – заявила Галина Васильченко.

Для ЄС краще мати незалежну Україну повноправним членом Європейського Союзу, аніж васала Росії на східних кордонах,

– додала народна депутатка.

Крім того, це спільна економічна вигода як для України, так і ЄС. І звісно, питання обороноздатності, тому що всі побачили, наскільки потужною є українська армія і обороноздатність України. За словами Васильченко, Україна посилить й обороноздатність Європейського Союзу.

Чим важливий Євросоюз для України

"Навіть статус кандидата – це першочергово для України чіткий політичний сигнал, що рано чи пізно ми будемо повноцінним членом ЄС", – сказала членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів.

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Крім того, для України це доступ до фінансових ресурсів та інструментів, які надаються кандидату в члени Європейського Союзу. Тобто це інвестування в соціально-економічну сферу, доступ до приватних інвестицій.

"Особливо зараз, коли в нас така складна економічна ситуація, ми розуміємо, що всі ці гранти, кредити та інвестиції – для нас дуже важливі", – пояснила Галина Васильченко.

Вступ України в ЄС: коротко

Уже на початку літа Єврокомісія повинна надати відповідь щодо вступу України у ЄС. Поки що держава може отримати статус кандидата на вступ.

Про повноправне членство у Європейському Союзі наразі не мовиться. Зокрема, у ЄС беруть до уваги те, що війна російсько-українська війна може затягнутися, а їм доведеться нести відповідальність за економічну ситуацію в післявоєнній державі.

Водночас не всі європейські політики позитивно налаштовані щодо членства України в ЄС. Зокрема, прем'єр Нідерландів Марк Рютте вважає, що Україна "навряд чи скоро отримає статус кандидата".

Галина Васильченко про вступ України в ЄС: дивіться відео