З такою заявою виступив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на засіданні парламенту у понеділок 23 травня. Він вважає, що пришвидшення процесу нашого включення до Євросоюзу – несправедливе.

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Заява прем'єр-міністра Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів вважає, що до російського вторгнення Україна була "дуже далеко від кандидата в члени ЄС". Багатьом країнам союзу, за його словами, ця ідея не подобається. До того ж, вважає Рютте, пришвидшена процедура включення України продемонструє несправедливість щодо країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на отримання статусу кандидата в ЄС.

Один із варіантів для України – "стати потенційним кандидатом на вступ". Після чого нашій державі повідомлять, скільки кроків їй ще потрібно зробити, щоб набути повноцінного статусу.

Так уже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивований,

– йдеться у заяві Рютте.

Водночас декілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликали якнайшвидше зробити Україну кандидатом на вступ. До них входять D66, PvdA та GroenLinks — коаліційна партія та дві опозиційні партії, з якими уряд часто намагається співпрацювати при голосуваннях.

Партія VVD, яку очолює Рютте, досі не хоче надавати цей статус Україні.

Реакція речника МЗС Олега Ніколенка

На заяву політика швидко відреагувала українська сторона. Зокрема, речника МЗС Олег Ніколенко вважає, що несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до розгляду заявки Західних Балкан. Крім того, за його словами, надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному.

Він підкреслив, що Україна захищає європейські цінності, мир та безпеку Європи ціною життів своїх громадян, тому Європейському Союзу пора продемонструвати чітку позицію не тільки на словах, але і на ділі.

Вступ України до ЄС: головне

Державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон вважає, що процес вступу України до ЄС не буде швидким. За його прогнозами, Україна стане повноправним членом ЄС через 15 – 20 років.

Водночас президент Франції просуває ідею нової європейської спільноти. Він прагне створити "Європейське політичне співтовариство", яке стане доповненням до ЄС, але не буде його альтернативою. Саме в цьому проєкті Макрон пропонує місце Україні.

На заяву лідера Франції відреагував Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Україні не потрібні сурогати статусу кандидата на членство в Євросоюзі, які ображають український народ.

Уже на початку літа Єврокомісія має надати свою відповідь щодо вступу України у ЄС. Очікується, що ми отримаємо статус кандидата на вступ, але про повноправне членство наразі не йдеться. Зокрема, Європа боїться, що війна на території України може затягнутися, а ЄС доведеться нести відповідальність за економічну ситуацію в післявоєнній державі.