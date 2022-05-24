С таким заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на заседании парламента в понедельник 23 мая. Он считает, что ускорение процесса нашего включения в Евросоюз – несправедливо.

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Заявление премьер-министра Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов считает, что до российского вторжения Украина была "очень далеко от кандидата в члены ЕС". Многим странам союза, по его словам, эта идея не нравится. К тому же, считает Рютте, ускоренная процедура включения Украины продемонстрирует несправедливость по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали получения статуса кандидата в ЕС.

Один из вариантов для Украины – "стать потенциальным кандидатом на поступление". После чего нашему государству сообщат, сколько шагов ему еще предстоит сделать, чтобы приобрести полноценный статус.

Так было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано,

– говорится в заявлении Рютте.

В то же время, несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призвали как можно быстрее сделать Украину кандидатом на вступление. В них входят D66, PvdA и GroenLinks – коалиционная партия и две оппозиционные партии, с которыми правительство часто пытается сотрудничать при голосованиях.

Партия VVD, возглавляемая Рютте, до сих пор не хочет предоставлять этот статус Украине.

Реакция пресс-секретаря МИД Олега Николенко

На заявление политика быстро отреагировала украинская сторона. В частности, спикер МИД Олег Николенко считает, что несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к рассмотрению заявки Западных Балкан. Кроме того, по его словам, предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу.

Он подчеркнул, что Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизней своих граждан, поэтому Европейскому Союзу пора продемонстрировать четкую позицию не только на словах, но и на деле.

Вступление Украины в ЕС: главное

Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон считает , что процесс вступления Украины в ЕС не будет скорым. По его прогнозам, Украина станет полноправным членом ЕС через 15 – 20 лет.

В то же время президент Франции продвигает идею нового европейского сообщества. Он стремится создать "Европейское политическое сообщество", которое станет дополнением к ЕС, но не будет его альтернативой. Именно в этом проекте Макрон предлагает место Украине.

На заявление лидера Франции отреагировал Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украине не нужны суррогаты статуса кандидата на членство в Евросоюзе, оскорбляющие украинский народ.

Уже в начале лета Еврокомиссия должна дать свой ответ по поводу вступления Украины в ЕС. Ожидается, что мы получим статус кандидата на вступление, но о полноправном членстве пока речь не идет. В частности, Европа опасается, что война на территории Украины может затянуться, а ЕС придется нести ответственность за экономическую ситуацию в послевоенном государстве.