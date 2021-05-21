Об этом в интервью рассказал соучредитель компании Олег Гороховский. Он отметил, что другим партнерам "было труднее решиться на сотрудничество".

Интересно Это – "эффект любви", – Гороховский раскрыл секрет успеха Monobank

Об отношениях с Тигипко

По его словам, Он долгое время был первым председателем правления "Приватбанка". Он в принципе был уже знаком с командой.

"Ему было легче в нас поверить и понять, что этот проект стоит попробовать. У нас и до этого была серьезная история отношений с Тигипко", – пояснил Гороховский.



Сергей Тигипко / Фото LIGA.net

Поэтому, как он добавил, с Тигипко довольно быстро все обсудили, определили принципы взаимодействия, зоны ответственности, подписали достаточно простое лицензионное соглашение и начали работать.

Мы общались не только с Тигипко, но, я думаю, что другим партнерам было труднее решиться. Любому другом, который нас не знал, нужны были бы юристы, время на согласование, которого у нас не было, – отметил соучредитель.

Он считает, что решение Тигипко попытаться быть с нами партнерами – удачное, поскольку проект окупился за 4 – 5 месяцев, после того, как он впервые вышел на операционную прибыль.

Справка. Сергей Тигипко – экс-глава Нацбанка Украины, трижды народный депутат, был заместителем председателя "Партии регионов". Владеет 99% акций Universal Bank.