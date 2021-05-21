Про це в інтерв'ю розповів співзасновник компанії Олег Гороховський. Він зауважив, що іншим партнерам "було важче наважитись на співпрацю".

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Про відносини з Тігіпком

За його словам, Тігіпко довгий час був першим головою правління "Приватбанку". Він в принципі був вже знайомий з командою.

"Йому було легше у нас повірити та зрозуміти, що цей проєкт варто спробувати. У нас і до цього була серйозна історія відносин з Тігіпком", – пояснив Гороховський.



Сергій Тігіпко / Фото LIGA.net

Тому, як він додав, з Тігіпком досить швидко все обговорили, визначили принципи взаємодії, зони відповідальності, підписали досить просту ліцензійну угоду та почали працювати.

Ми спілкувались не лише з Тігіпком, але, я думаю, що іншим партнерам було важче наважитись. Будь-якому іншому, який нас не знав, потрібні були б юристи, час на узгодження, якого у нас не було, – наголосив співзасновник.

Він вважає, що рішення Тігіпка спробувати бути з нами партнерами – вдале, оскільки проєкт окупився за 4 – 5 місяців, після того, як він вперше вийшов на операційний прибуток.

Довідка. Сергій Тігіпко – ексголова Нацбанку України, тричі народний депутат, був заступником голови "Партії регіонів". Володіє 99% акцій Universal Bank.